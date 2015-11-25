عودة المذيعة عزة الحناوي إلي عملها …و«ماسبيرو» يكتفي بتحذيرها

كتبت:إنجي لطفي

صرح مصدر مسئول بإتحاد الإذاعة والتليفزيون طلب عدم ذكر اسمه بأن التحقيق مع عزة الحناوى المذيعة بقناة القاهرة قد انتهى بتوجيه إنذار لها بتوخى المهنية فى عملها ، كما صدر قرار بعودتها لعملها مرة اخرى.

ويشار إلى أن اتحاد الاذاعه والتلفزيون قرر ايقاف «الحناوى» بعد هجومها على الحكومه واعتبار تصرفا بعيدا عن الحيادية والموضوعية التي يتعامل بها التليفزيون المصري، حيث إنه لا يحق لمذيعي البرامج إبداء آرائهم الشخصية على الشاشة.

وقالت المذيعة خلال الحلقة: “المواطن المصري «يهان داخل وخارج مصر» يا سيادة الرئيس، نطالب سيادتك بمحاسبة المسؤولين والمقصرين في حق المواطنين، عن طريق قانون لمحاسبتهم، بداية من حضرتك لأنك صاحب قرارات تعيينهم، ولذلك فأنت تتحمل مسؤولية إهمالهم، نطالب سيادتك أن يكون لكل مسؤول خطة يعلنها للمواطنين، حتى تنتهي مدته ويمكننا محاسبته على تعهداته، سيادة الرئيس فين خطتك ياريت تعلنها، بحيث يجب أن يكون هناك قانون لمحاسبة جميع المسؤولين، بداية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف في البلد، سيادة الرئيس احنا بنمشي في الشارع وبنسمع شكاوى الناس وبنحاول ننقلها لسيادتك، الناس تعبانة وعشان كدا مش هينزلوا الانتخابات، أين خطة الحكومة لمتابعة الفساد”.