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أهالى دار السلام بسوهاج يشيعون جثمان المجند الشهيد

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أهالى دار السلام بسوهاج يشيعون جثمان المجند الشهيد أهالى دار السلام بسوهاج يشيعون جثمان المجند الشهيد
شيع أهالي قرية أولاد سالم في مركز دار السلام بسوهاج، اليوم جنازة المجند حازم مساعد أحمد السيد "22 عاما" الذي استشهد في عملية إرهابية بمحافظة الإسماعيلية.

واستقبل الجثمان بمطار سوهاج الدولى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم واللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاتة وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة واللواء أشرف أبوالمكارم رئيس فرع الأمن الوطنى.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد أولاد سالم ثم حملوا نعشه وسط تكبيرات وهتاف " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، ونددوا بالإرهاب وطالبوا الجهات المختصة بسرعة القصاص من الإرهابيين الخونة.

ومن جانبه أشار أحد أقارب المجند أنه يبلغ من العمر 23 عاما، وكانت خدمته من الجيش تنتهى بعد 7 أشهر، وله 3 أشقاء من الذكور وترتيبه الثانى بين أشقائه وهو غير متزوج.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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مصر 365