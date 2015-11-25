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خبر في الجول – محمود طاهر يصل للاجتماع الودي مع أحمد السعيد لحل خلافهما

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خبر في الجول – محمود طاهر يصل للاجتماع الودي مع أحمد السعيد لحل خلافهما خبر في الجول – محمود طاهر يصل للاجتماع الودي مع أحمد السعيد لحل خلافهما

يجتمع محمود طاهر رئيس الأهلي مع نائبه أحمد السعيد لحل خلافهما داخل معقل القلعة الحمراء اليوم الأربعاء.

محمود طاهر وأحمد سعيد حضرا في وجود بعض أعضاء مجلس الإدارة يتقدمهم محمد عبد الوهاب مع مروان هشام وإبراهيم الكفراوي.

وكان طاهر قد هدد بالتقدم باستقالته إذ صرح بأنه لن يقبل استمرار الوضع الحالي داخل مجلس إدارة الأهلي.

وجاء ذلك كون مجلس الإدارة انقسم لفريقين الأول مع طاهر، والثاني قراراته يقودها أحمد سعيد.

طاهر أغضبه هذا الأمر لأنه يرى ضرورة توحد الصفوف أكثر داخل المجلس، حتى لا يحدث انشقاقا. كما أصر على تمرير بعض قراراته ما أدى إلى تفاقم المشكلة.

اليوم يحاول الوسطاء من أعضاء المجلس جمع الثنائي، وهو ما حدث. والهدف هو رأب الصدع في العلاقة بينهما.

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