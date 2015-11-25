الرئيس «السيسي» يستقبل الأمير «بن طلال‎» لبحث زيادة الاستثمار في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة السعودية القابضة، وذلك بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار، والسفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الأمير الوليد بن طلال عبر خلال اللقاء عما يكنه من محبة وتقدير لمصر، معرباً عن ثقته في قدرتها على التغلب على مختلف ما تواجهه من تحديات.

وأوضح «الوليد بن طلال» أن أمن واستقرار مصر هو ركيزة لأمن واستقرار العالم العربي بأكمله، مؤكداً اعتزام شركته تكثيف استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة.

> كما أشاد «رئيس مجلس إدارة شركة السعودية القابضة» بمشروع قناة السويس الجديدة الذي تم انجازه في زمن قياسي وفقاً للمعايير العالمية وبتمويل مصري خالص في خطوة تاريخية تعكس ما تتميز به مصر الآن من جدية وانضباط وعزيمة على تحقيق نهضة تنموية شاملة.

وأضاف «الوليد بن طلال» أنه يُركز أيضاً على تنفيذ العديد من المشروعات الخيرية والإنسانية في مصر، حيث أوضح أن مؤسسة الوليد للإنسانية ستوقع برتوكول تعاون مع الحكومة المصرية لبناء عشرة ألاف وحدة سكنية بهدف تحسين الأحوال المعيشية عن طريق توفير السكن لعشرة آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مصر.