رفع أثقال - كيف نجح استخدم لاعب مصري حسبة برما و600 جرام فقط لحصد برونزية بطولة العالم

فاز المصري محمد إيهاب لاعب رفع الأثقال بميداليتين برونزيتين في بطولة العالم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

لكن الرباع المصري استطاع أن يفوز بالميداليتين بعد إنجاز ومحاولة تاريخية نجح فيها إيهاب بطريقة خيالية.

لعبة رفع الأثقال تنقسم لمسابقتين هما الخطف والنتر.. ولكل لاعب 3 محاولات بكل مسابقة على أن يفوز صاحب أكثر عدد من النقاط والتي تحتسب بعدد الكيلوات.

ثم يحتسب أكبر محاولتين في كل مسابقة ويتم جمعهما ليكون هذا هو عدد النقاط الإجمالية لكل لاعب، ولكل مسابقة ميدالية وكذلك المجموع الإجمالي له ميدالية ثالثة.

محمد إيهاب فشل في حصد ميدالية الخطف بعد أن حقق محاولتين ناجحتين بـ157 كيلو والثانية 162 قبل أن يفشل في رفع 166 ويحل سابعا.

في النتر التي حقق فيها إيهاب فضية بطولة العالم في 2014 والتي يتميز فيها الرباع المصري، حقق محاولتين ناجحتين بـ193 و197 كيلو ليتبقى له محاولة ثالثة كان يستطيع ببساطة أن يرفع وزنا عاديا ليحصد ميداليتها.

لكن الرباع المصري استخدم حسبة برما وقرر رفع 201 كيلو في المحاولة الثالثة، لماذا؟

رفع 201 كيلو في النتر سيجعل المجموع الإجمالي لمحمد إيهاب هو 363 مثل الأرميني أندرانيك كارابيتيان ليحصد الرباع المصري ميداليتي النتر وكذلك الإجمالي.. لكن لماذا تفوق على منافسه على الرغم من أنهما يمتلكان نفس المجموع؟

محمد إيهاب وزنه أقل من منافسه الأرميني بـ600 جرام فقط وهو ما منح الأفضلية له وجعله يجصد البرونزية.