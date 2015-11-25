صلة تنقل كؤوس الأهلي إلى الأهرامات

كشف شيرين شمس مدير فرع النادي الأهلي بالجزيرة عن بعض التفاصيل الخاصة بحفل شركة صلة الفائزة برعاية القلعة الحمراء.

وأشار شمس إلى أن وفدا من النادي سيذهب لمكان الحفل القريب من منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة للتعرف على التفاصيل النهائية.

وأوضح عبر قناة الأهلي "كان من المفترض أن تكون هذه الزيارة ظهر اليوم ولكنها تأجلت للساعة 10 مساءً".

وأضاف أن مدخل الحفل سيشهد معرضا يضم مجموعة من أشهر الألقاب والكؤوس التي فاز بها الفريق، وصورا تذكارية للاعبيه القدامى.

وقال: "كما سنضيف للمدخل المؤدي إلى قاعة الحفل شاشة كبيرة تعرض أهدافا ولقطات تاريخية لنجوم النادي، إضافة إلى شاشتين داخل القاعة".

واختتم أن الحفل سيتضمن فقرتين غنائيتين لمحمد حماقي وآمال ماهر، وسيبدأ وصول المدعوين الساعة 6، على أن ينطلق الحفل الساعة 7 ويمتد للـ11 مساء.