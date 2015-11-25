أوليفر كان يُخالف التوقعات حول الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

أفصح أوليفر كان حارس ألمانيا السابق عن توقعه للفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المرشحين الثلاثة النهائيين للفوز بالبالون دور في 20 نوفمبر الجاري.

نجم البايرن الأسبق قال خلال مقابلة نشرها موقع الفيفا “من المؤكد أنها ستكون مبارزة بين ميسي الذي قدم موسماً هائلاً ورونالدو الذي سجل العديد من الأهداف مرة أخرى. أعتقد أن الفائز سيكون رونالدو مرة أخرى، الذي يقول عن نفسه هو الأفضل”.

وأضاف “عليك أن تأخذ دائماً في الاعتبار الألقاب المهمة. برشلونة فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ويوفنتوس وصل إلى النهائي. بعد ذلك يأتي سؤال من سجل عدداً أكبر من الأهداف”.