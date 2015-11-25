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صور|حملات مكثفة بمترو الأنفاق لضبط الباعة الجائلين

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صور|حملات مكثفة بمترو الأنفاق لضبط الباعة الجائلين صور|حملات مكثفة بمترو الأنفاق لضبط الباعة الجائلين

حملات مكثفة بمترو الأنفاق

قام المهندس علي الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، والعميد أحمد ذكى مدير إدارة شرطة مترو الأنفاق بشن حملات مكثفة لضبط الباعة الجائلين والمتسولين داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق.

شملت الحملة محطات «جمال عبد الناصر – أنور السادات – السيدة زينب»، وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من الباعة الجائلين والمتسولين وتم تحرير عدد من المحاضر للعرض على النيابة وفى هذا السياق.

وأكد الفضالى أن محطات وقطارات مترو الأنفاق ستشهد خلال الأيام القادمة عدد من الحملات المكثفة لإعادة الانضباط ومنع التهرب من سداد قيمة التذكرة بكافة خطوط المترو الثلاث،.

أشاررئيس شركة مترو الأنفاق إلى أن الشركة مستمرة في القيام بهذه الحملات بالتنسيق مع قيادات الشرطة لحين الالتزام الكامل من الجمهور، كما قام رئيس المترو بالاستماع لجميع شكاوى واقتراحات واقتراحات المواطنين.

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