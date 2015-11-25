وزير العدل السوداني يغادر القاهرة بعد لقاء الزند

غادر مطار القاهرة الدولي عوض حسن النور وزير العدل السوداني، متجها إلى الخرطوم، بعد زيارة لمصر التقى خلالها نظيره المستشار أحمد الزند، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين الدولتين الشقيقين.

وطلب الوزير السوداني خلال اللقاء مساهمة مصر في تدريب الكوادر القضائية بالمركز القومي للدراسات القضائية، فاستجاب المستشار الزند، بالبدء في إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة العدل السودانية والمركز القومي للدراسات القضائية على وجه السرعة.

وأكد الوزيران على ضرورة تفعيل الإتفاقات الثنائية المبرمة سلفًا بين البلدين مثل اتفاقية الحريات الأربعة، كذلك الإعداد لابرام اتفاقات جديدة لتوسيع مساحة التعاون القضائي بين البلدين، مشيرًا لمدى إمكانية زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين من خلال اتفاقات تشجع على ذلك.