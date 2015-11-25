تأجيل محاكمة بديع بـ«أحداث العدوة» لجلسة «7 فبراير»

أجلت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار جمال عبد القادر، نظر إعادة إجراءات محاكمة مرشد جماعة الإخوان «محمد بديع»، و78 متهمًا آخرين في القضية المعروفة اعلاميًا بـ «أحداث العدوة» التى وقعت بمحافظة المنيا،عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 7 فبراير القادم، لمناقشة شهود الإثبات.

وشهدت مدينة «العدوة» بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز «شرطة العدوة»، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.