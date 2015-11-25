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فتحي مبروك لـ في الجول: سأحضر حفل الأهلي.. ومندهش ممن لا يلبون الدعوة

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فتحي مبروك لـ في الجول: سأحضر حفل الأهلي.. ومندهش ممن لا يلبون الدعوة فتحي مبروك لـ في الجول: سأحضر حفل الأهلي.. ومندهش ممن لا يلبون الدعوة

أكد فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي أنه سيحضر حفل النادي الأحمر المقام على شرف اتفاقيته مع شركة صلة التي سترعى كرة القدم في القلعة الحمراء.

وتحدث مبروك في ظل الجدل المثار حول الدعوات التي وجهها الأهلي لحضور الحفل.

فقد اعتذر عدد من رموز القلعة الحمراء مثل وائل جمعة وعدلي القيعي، ولم توجه الدعوة لأخرين أبدوا غضبهم من ذلك مثل مانويل جوزيه الفائز بـ26 بطولة مع الشياطين الحمر.

وعن ذلك عقب فتحي مبروك لـFilGoal.com "وصلتني الدعوة وسألبي طبعا. هناك من يشيع أن هناك مشكلات بيني والنادي، هذا غير حقيقي بالمرة".

وتابع "هذا الاحتفال فرحة للأهلاوية لأننا نحتفل بعقد يحقق طفرة لنا".

وأضاف "كذكل يأتي الاحتفال في ظل أننا من الأندية الأفضل في القارة".

مندهش

وصرح مبروك "أنا مندهش من أشخاص وصلتهم دعوة من الأهلي وقرروا عدم الحضور. طبعا أحترم من كانت لديه أعذاره الشخصية، لكن على كل حال كنت أتمنى تواجدنا جميعا معا كما اعتدنا".

وأتم "كلنا نحب النادي وأنا منهم، ولهذا سأحضر الحفل وكنت أتمنى تواجد الجميع".

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