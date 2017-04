إحصاءات: Adele تقف على سقف العالم بألبوم 25

كشفت مجلة Paris Match الفرنسية أن المغنية العالمية Adele حققت نجاحاً قياسياً على صعيد مبيعات ألبومها الجديد "25" الذي صدر في العشرين من الشهر الحالي، ما مجموعه 2.3 مليون نسخة بيعت في الأيام الثلاثة الأولى من إصدار العمل الجديد في أنحاء الولايات المتحدة، واعتبرت ذلك سابقة في عالم مبيعات الألبومات الغنائية التي تصدرها الشركة المنتجة، ومن المتوقع أن تزيد كمية مبيعاتها للألبوم الجديد في الأيام القليلة المقبلة.

واستعادت المجلة المذكورة، التي عنونت خبرها بأن Adele تقف على سقف العالم، الإحصاءات المماثلة لما حققته المغنية، وعمدت في المقابل الى المقارنة عبر نشر الأرقام الخيالية التي حصدها إصدار ألبوم فريق NSYNC بعنوان No Strings Attached في عام 2000، والذي حقق ما يقارب 2.41 مليون نسخة في الأسبوع الأول من توزيعه .



وذكر الموقع أنها ليست المرة الأولى التي تحقق Adele هذه الارقام في المبيعات ضمن عمل غنائي، عارضاً إحصاءات أخرى حول إصدار ألبوم "21" للمغنية البريطانية عام 2011 والذي بيع منه أكثر من 30 مليون نسخة حول العالم، فضلا عن كمية المشاهدات التي حصدتها أغنيتها الجديدة Hello التي حققت نحو 500 مليون متفرج على يوتيوب.

وكانت صحيفة New York Times قد نقلت عن المغنية Adele عدم سماحها بوضع ألبومها "25" في تطبيقات تشغيل الموسيقى عبر الإنترنت، وقد كانت أغنيتها الرئيسية في الألبوم بعنوان Hello أول أغنية يتمّ تحميلها أكثر من مليون مرة خلال أسبوع واحد عبر Spotify، وقد وذكرت مجلة Billboard في أول يوم من صدور Hello ، أن الأغنية تتجه إلى تحطيم الرقم القياسي للمبيعات الإلكترونية لأغنية منفردة خلال أول أسبوع لها في الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية