معين شريف :لن أغني مع نجوى كرم وهذه رسالتي لأصالة

حلّ أمس النجم اللبناني معين شريف ضيفاً على برنامج "لهون وبس" الذي يقدمه هشام حداد. بدأت الحلقة بوصف شريف بحامل الإرث اللبناني، فردّ شريف متمنياً أن لا تبقى إطلالاته محصورة بالمقابلات الخاصة بالمناسبات الوطنية، مضيفاً أنه يتمنى أيضاً أن يتذكّر كل اللبنانيين وطنهم لبنان من دون أغنياته أو أغنيات الراحل وديع الصافي.

واستطرد معين شريف بأنه سمع إبنه معين الصغير يردّد النشيد الوطني اللبناني بـ"كلنا بالوطن" بدل عن "كلنا للوطن"، وبعد أن عجز عن إصلاح الفرق لإبنه في المعنى، قال له:" معك حق يا بابا".

بعد سؤال هشام لمعين عن رأيه بالذكرى الوطنية الأفضل بالنسبة إلى اللبنانيين، ردّ معين بأنه من الطبيعي أن تكون كل الأعياد ذات معنى عميق لكل اللبنانيين من دون استثناء، إلا أنه وللأسف، بعض الأعياد الوطنية لا تعني لمعظم اللبنانيين.. ومن ثم دعا معين شريف اللبنانيين الى احترام آراء بعضهم البعض.



وقبل الفاصل الأول للحلقة، ردّد معين مقطعاً صغيراً من أغنية "بحبك يا لبنان"، ومن ثَم غنى أغنية الفنان اللبناني إيلي شويري: عزّك يا دار انكتب عا ابراج وعلالي.

بعد الفاصل، سأل هشام الفنان شريف، في حال كان يحب السياسة، فقال معين إنه لا يحب السياسة بل العكس صحيح، ووصف نفسه بأنه متابع للسياسة لا أكثر ولا أقلّ.



بعدها تطرّق هشام إلى موضوع اشتراك معين في مظاهرات الحراك المدني لأكثر من مرّة ومن بعدها اختفى عن هذه المشاركة. هنا عرض البرنامج فيديو لمعين في المظاهرات، فعلّق الأخير أن مشاركته هي واجب وطني وليس خطأ، بل هو واجب إنساني، وطني وديني، وأن مشاركته جاءت من وجعه كمواطن ولنصرة الشباب. لكن عندما لمس الديكتاتورية بين شباب الحراك، طالبهم بتوحيد الشعارات والمطالبة بالإنتخابات الفورية وبقانون إنتخابي وأن لا تُترك الساحة فارغة من دون المتظاهرين حتى ولو لساعة واحدة.

أضاف شريف: "لقد تركت الحراك قبل شعار"كلن يعني كلن" لأنني طالبت بعدم التطاول على المقامات والأسماء. أعتقد أن الحراك أصابه الغرور.

فقرة بعملها أو ما بعملها

سأل هشام الفنان معين شريف هذه الأسئلة:

- هل تزور د. سمير جعجع في معراب؟

في حال دعاني أذهب.. نحن اليوم في موسم حواري ومن الضروري أن نزور بعضنا البعض.

- هل تقوم بالغناء ضمن مناسبة لـ 14 آذار؟

ضاحكاً .. نعم أغني لأنهم يدفعون أكثر ومناسباتهم أكثر. وأضاف: أنا لا أؤمن بـ 8 ولا بـ 14.

- هل تقوم بـ"ديو" مع نجوى كرم؟

لا، أنا لا أشعر أن صوتي يليق بصوتها والعكس صحيح. لا خلاف مع نجوى، انا انتقدت فقط كلمة في إحدى أغنياتها.

فقرة أشياء تريد حرقها:

- إتهامات فئة من الناس بأنك تنتمي لسوريا وايران. فردّ معين إنه يشكر كلا البلدين.

- فرصة للترشّح للإنتخابات النيابية. ردّ معين بالنفي وأنه لا يحب الترشّح لأي منصب سياسي.

- فيديو معين وأصالة "ديو" لأغنية فيروز "إنت من وين" للسيدة فيروز ووديع الصافي،علّق معين على "الفيديو" متوجهاً لأصالة بالكلام:" أنا من لبنان لكن أصالة أنت من أين؟ وأضاف متوجهاً لأصالة: كل بلد تقيمين فيه لشهر واحد فقط تعتبرينه وطنك... أريد أن أقول لكِ: سوريا وطنك".

- فيديو معين الصغير يغني في أحد برامج الهواة : علّق معين متمنياً لو توقف الزمن ليلتها قائلا:ما كنت شهدت على الحرب، وما كانت والدتي اليوم متوفاة، فهي كانت موجودة معي في الحلقة.

فقرة مفاجأة

طلب هشام من معين غناء:

- الراي- فغنى يا رايح وين مسافر.

-غناء أغنية تك تك تك يا ام سليمان لفيروز.

- غناء الخليجي- غنى معين أغنية "وابعاد كنتم ولا قريبين" لفنان العرب محمد عبده.

-غناء أغنية لإليسا- غنى معين أغنية غنّتها إليسا في استديو الفن هي: غيّرت حياتي.

سأل هشام حداد معين عن سبب توقيف فكرة تقديمه لبرنامج "يا معين" لتكريم عمالقة الفن؟ فردّ معين إن الفكرة تنقلت بين عدة قنوات وتوقفت بسبب الأزمة الإقتصادية.

وفي الفقرة الاخيرة من الحلقة سأل هشام الفنان معين شريف عن رأيه بالأفضلية بين عدّة أسماء لفنانين سردهم عليه، كالفنانين عاصي الحلاني ومحمد اسكندر وغيرهما، فردّ معين بدبلوماسية كبيرة، حيث عاهد نفسه بها من الآن وصاعداً. الأمر الذي لم يعجب هشام حداد.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي