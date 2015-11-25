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التوأمان صفاء وهناء لقراء سيدتي والجميلة: "احنا حلوين من دون سكر"

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الأربعاء 25-11-2015 15:49

انضمت الفنانتان التوأمان صفاء وهناء من المغرب إلى حملة "سيدتي" والجميلة "حلوين من دون سكر" معبرتان عن سعادتهما ليكونا ضمن المشاركين لدعم الحملة التي تروم تشجيع المواطنين على صحة سليمة والوقاية من داء السكري، الفنانتان معروفتان بمشاركتهما في عدد من التظاهرات الاجتماعية ولهما حضور خاص في الفن، حيث لاقت أغنيتهما الأخيرة "ليلة الحنة" انتشاراً عربياً واسعاً كما أنهما مولعتان بتصميم الأزياء. صفاء وهناء تقولان من خلال "سيدتي" ممكن أن نكون "حلوين من دون سكر" بالاعتدال في تناول السكريات خاصة الطبيعية منها وممارسة الرياضة حتى وإن لم نكن مصابين بالسكري للاستماع بصحة جيدة.

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سيدتي