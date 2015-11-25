تعرف على القناة الناقلة لحفل الأهلي ' الضخم '

يعود جوزيه بيسيرو المدرب البرتغالي لنادي الأهلي مساء الأربعاء للقاهرة بعد نهاية فترة إجازته التي قضاها في البرتغال.

ويقود بيسيرو تدريبات الفريق بداية من صباح غدا الخميس، قبل أن يحضر حفل توقيع عقود رعاية النادي مساءا في الأهرامات، ثم يسافر مع بعثة الفريق يوم الجمعة لبدء معسكر الإعداد.

ووضع بيسيرو رفقة جهازه المعاون خطة المعسكر الإعدادي للاعبين قبل السفر، ليوفروا أكبر استفادة من الرحلة.

وبحسب خطة بيسيرو، فسيطبق المدرب اليوم التدريبي الكامل مع اللاعبين في الأيام الثلاثة الأوائل من المعسكر.

وسيرفع بيسيرو من الأحمال التدريبية مع اللاعبين في الأيام الثلاثة الأوائل، قبل أن يخفض الحمل على اللاعبين في اليوم الرابع والموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل استعدادا للمباراة الودية أمام نادي رأس الخيمة باليوم التالي في الثاني من شهر ديسمبر.

بداية من اليوم التالي لمباراة رأس الخيمة والموافق الثالث من ديسمبر، وحتى الخامس من الشهر سيكتفي بيسيرو بتدريبات عادية، بالإضافة بعض المحاضرات النظرية استعدادا لمباراة الصفاقسي التونسي يوم السادس من ديسمبر، ثم ستكون العودة للقاهرة في يوم السابع من ديسمبر.

وخلال أيام المعسكر، سيمنح بيسيرو الفرصة للاعبين بقضاء بعض الجولات الحرة في المدينة.