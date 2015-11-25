الدفاع بـ"أحداث العدوة" يطالب المحكمة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بالقضية

واصلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان، سماع طلبات الدفاع فى جلسة محاكمة بديع و682 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".

فى بداية الجلسة قال رئيس المحكمة إن 216 متهما لم يتم إعلانهم بالدعوى حتى الآن، ثم قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين فى القضية والبالغ عددهم 129 متهما، وعقب ذلك قالت المحكمة للمتهمين المحبوسين هل لكم طلبات، وهنا حدث حالة من الهرج داخل قفص الإتهام مما جعل رئيس المحكمة يكتم الجهاز الناقل لصوت المتهمين من داخل القفص، وأكد رئيس المحكمة أن طلبات المتهمين سيسمعها من دفاعهم.

فيما قدم محمد عبد الله محمد الخبير الإجتماعى تقرير مفصل عن حالة 9 متهمين الإقتصادية والإجتماعية والأسباب التى أدت الى الإنحراف.

وطالب دفاع المتهمين مناقشة جميع شهود الإثبات، وفض الأحراز جميعها، وإخلاء سبيل المتهمين، فيما اكد دفاع المتهم رقم 21 أن موكله كفيف، وتم عرضه على الطب الشرعى، وأن الطب الشرعى طالب خبير رمد متخصص بإعداد تقرير بحالته ، وأنه حتى الآن لم يتم إعداد تقرير بحالته.

وكانت مدينة العدوة بالمنيا شهدت أعمال عنف وتخريب يوم 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

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