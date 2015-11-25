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ميسي: أريد أن أكون مع سواريز ونيمار المرشحين النهائيين للكرة الذهبية

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ميسي: أريد أن أكون مع سواريز ونيمار المرشحين النهائيين للكرة الذهبية ميسي: أريد أن أكون مع سواريز ونيمار المرشحين النهائيين للكرة الذهبية

(إفي): أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أمله في أن يكون هو وزميلاه بفريق برشلونة لويس سواريز ونيمار دا سيلفا، المرشحين النهائيين الثلاثة لنيل جائزة الكرة الذهبية، التي يمنحها الاتحاد الدول لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب، هذا العام.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها اليوم الأبعاء، ردا عن سؤاله حول الانسجام بينه وبين الأوروجوائي سواريز والبرازيلي نيمار داخل وخارج الملعب، قال نجم البرسا "لا أعلم ما إذا كان هذا هو سر نجاح الفريق ولكن نعم نحن نتفاهم بشكل جيد للغاية ونحاول الاستمتاع بكل مباراة نخوضها سويا".

وأضاف "نحاول أن نقوم بالأمور على نحو جيد. فنحن نحب اللعب ونشعر بالمسؤولية كما نرغب في تحقيق الفوز. فنحن على وفاق.. آمل أن نكون أنا وسواريز ونيمار المرشحين الثلاثة النهائيين للكرة الذهبية".

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين لنيل الجائزة 23 لاعبا ومن المقرر الإعلان عن القائمة النهائية التي تضم ثلاثة لاعبين في 30 نوفمبر الجاري، على أن يتم تسليم الجائزة في حفل يقام في 11 يناير المقبل في زيورخ.

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