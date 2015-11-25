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صحفي مغربي: بلادي ليست بعيدة عن «الإرهاب»

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صحفي مغربي: بلادي ليست بعيدة عن «الإرهاب» صحفي مغربي: بلادي ليست بعيدة عن «الإرهاب»

الكاتب الصحفي المغربي، علي أنوزلا

قال الكاتب الصحفي المغربي، علي أنوزلا، إنّ دولة المغرب ليست مستثناه من العمليات الإرهابية، خاصة بعد التفجير الإرهابي الذي نال من حافلة للحرس الرئاسي في وسط العاصمة تونس.
> وأضاف أنوزلا خلال لقاءٍ له ببرنامج “الصفحة الأولى”، المذاع على قناة “الغد” العربي ، أنّ دولة المغرب أصبحت تأخذ الكثير من الحذر بعد وقوع عمليات إرهابية في باريس، وتونس.

وأردف أنوزلا أنّ الإرهاب بدأ يُهدد المجتمعات العربية والغربية، في الوقت الذي أتصور فيه بمضاعفة تهديد الجماعات الإرهابية خلال الأيام المقبلة.

وتابع أنوزلا أنّ الجماعات الإرهابية تستقطب أصحاب المستويات التعليمية المتدنية، مؤكدًا أنّه هناك فكر حاضن للإرهاب ترعاه وسائل إعلام مدعومة من أصحاب فكر متطرف، لافتًا إلى أنّه يجب مراجعة وتنقيح المناهج التعليمية التي تعتمد على الحفظ، والتلقين.

وأشار أنوزلا أنّ وسائل الإعلام المغربية كان لها دورٌ بارزٌ في نقل ومتابعة الأحداث في باريس لأنه يُوجد جالية مغربية كبيرة تعيش في فرنسا.

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