صور | العشرات يهاجمن مقر السفارة التركية في روسيا بموسكو

هاجم عشرات المواطنين الروس، مساء اليوم الأربعاء، مقر السفارة التركية، في موسكو، بالبيض والحجارة، وإحراق الأعلام التركية، ردًا على إسقاط تركيا لمقاتلة روسية في سوريا -بحسب صحيفة الاندبندنت-.

يأتى ذلك عقب تصريحات وزارة اللدفاع الروسية، حول الطائرة الروسية، حيث كان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قال إن روسيا لن تشن حربا على تركيا بعد أن أسقطت طائرتها.

وتأتى تلك التطورات فى أعقاب الحادث الذى وقع أمس- الثلاثاء، حيث كانت القوات التركية أسقطت طائرة مقاتلة روسية لاتهامها باختراق مجالها الجوي، ما نفته روسيا على لسان رئيس البلاد فلايديمير بوتين، والذى وصف الضربة بطعنة فى الظهر.