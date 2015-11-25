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الطيار الروسى الناجى من تدمير الطائرة: لم أر أو أسمع أى تحذير من تركيا(تحديث)

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الطيار الروسى الناجى من تدمير الطائرة: لم أر أو أسمع أى تحذير من تركيا(تحديث) الطيار الروسى الناجى من تدمير الطائرة: لم أر أو أسمع أى تحذير من تركيا(تحديث)
أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها بأن الطيار الناجى من المقاتلة الروسية قال إنه لم ير أو يسمع أى تحذيرات من تركيا.

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>و بحسب وسائل الإعلام الروسية، قال "قسطنطين موراختين": "لم يكن هناك أى تحذير، لا عبر اللاسلكى ولا بصريا.. لم يكن هناك أى اتصال على الإطلاق"، مضيفاً أنه "لو اراد الجيش التركى أن يحذرنا، كان قادرا على إرسال طائرة فى محاذاتنا. لم يكن هناك اى شيء على الإطلاق".

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