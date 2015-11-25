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ريهام عبد الحكيم تجسد «أم كلثوم» في برنامج«معكم مع منى الشاذلي»

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ريهام عبد الحكيم تجسد «أم كلثوم» في برنامج«معكم مع منى الشاذلي» ريهام عبد الحكيم تجسد «أم كلثوم» في برنامج«معكم مع منى الشاذلي»

ريهام عبد الحكيم تطرب الجمهور بأغاني من الزمن الجميل مع منى الشاذلي

كتبت :إنجي لطفي

 تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها “معكم” والذي يذاع على قناة سي بي سي يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع ، الخميس 26 نوفمبر المطربة ريهام عبد الحكيم.

في مشهد تمثيلى تستعيد المطربة ريهام عبد الحكيم ذكريات تجسيدها لشخصية أم كلثوم كما أدت النجمه الموهوبة اغنية استعراضية لام كلثوم مرتدية زى تمثيلى وشاركها عدد من الكومبارس الأغنية داخل الأستوديو .

وأطربت ريهام جمهورها فى الاستديو وأمام الشاشة بعدد كبير من أغانى كبار مطربى الزمن الجميل .

وفى نفس الحلقة التى تذاع الخميس المقبل فى السابعة مساء  يحكى الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء سر الصورة  التى التقطها طبيب له أثناء نومه على الأرض داخل مستشفى قصر العينى وأشعلت«السوشيال ميديا» خلال الشهر الماضى

ويحكي «نقيب الأطباء»حياته التى وهبها لعلاج المرضى وتعليم الطلبة . وكشف حسين عن أنه ليس لديه عيادة خاصة.

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