فوائد الخس أهمها علاج الإمساك وإنقاص الوزن

فوائد الخس لعلاج الإمساك

فوائد الخس لإنقاص الوزن "التخسيس"

الخس أحد الخضراوات الورقية المفيدة للصحة، كما تفضل كثير من ربات البيوت إضافته لطبق السلطة من أجل حصول أفراد الأسرة على فوائده الصحية، وكذلك رفع القيمة الغذائية لطبق السلطة.>حول ذلك تقول دكتورة نهى سعيد، استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الخس أحد الخضراوات التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية وقدر من المياه المفيدة التى تساهم فى تحسين عملية الهضم وسهولة وليونة عملية التبرز بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن.>واستكملت د. نهى قائلة: "تناول الخس أحد العوامل التى تساعد على إنقاص الوزن نظرًا لأنه يحتوى على قدر جيد من الألياف الغذائية التى تمنح الشعور بالشبع والامتلاء لذلك نقوم بإدراجه ضمن البرنامج الغذائى لإنقاص الوزن بالنسبة للأشخاص البدناء أو الذين يرغبون فى إنقاص وزنهم".

لذلك تنصح د. نهى بضرورة تناول الأشخاص الخس بإضافته لطبق السلاطة أو تقطيعه وتناوله مع الوجبات الطعام أو ساندويتشات المدرسة للأطفال للاستفادة من فوائده الصحية.