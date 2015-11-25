نصيحة غريبة للتخلص من حب الشباب

أكد بعض الباحثين أن من أهم النصائح الجمالية للتقليل من حب الشباب التقليل من تناول منتجات الألبان، ولكن البعض الآخر أكدوا على عدم صحة هذه المعلومة.

والمعلومة الأقرب إلى الصحة تلك التي تقول أن تناول منتجات الألبان لا يؤثر على الذين لا يعانون من حب الشباب، ولا علاقة له بظهوره، أما من يعانون منه فقد يؤدي الإكثار من تناول منتجات الألبان إلى قابلية زيادة حب الشباب.

كما أكد بعض الأشخاص أنه بمجرد امتناعهم عن تناول منتجات الألبان اختفت البثور وحب الشباب بشكل كبير.