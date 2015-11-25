زيوت Mythic Oil للشعر مستوحاة من العادات الشرقية

إنّ زيوت Mythic Oil هي العلاجات الأولى للشعر التي تحتوي على تركيز عالٍ من الزيوت الطبيعية والفعّالة لمنحك شعراً ناعماً ولامعاً يشعّ صحّة، حيويّة وجمالاً.

منذ لحظة فتح قارورة Mythic Oil، تغمر لمسة فاخرة من الترف الخالص نظامك للعناية بالجمال. فالقوامات الغنية، والشعور الملطّف، والروائح الآسرة للمكوّنات النقية والطبيعية المستمدّة من العادات الجمالية الشرقية، ستناشد حواسك كما لم تعهديه سابقاً. وستحصلين على عناية مترفة واحترافية كذلك المقدّم في السبا، يؤمّن لك الفوائد المرطّبة، الملطّفة والمنعّمة التي تسعى خلفها النساء بشدّة في منطقتنا. ينصح مصفّفو الشعر باستعمال مجموعة Mythic Oil نظراً إلى قدرتها على تغذية الشعر المصبوغ وتقويته وإضفاء اللمعان عليه مع تأمين الحماية له وتوفير مقاومة فعّالة ضدّ التجعّد والرطوبة. تتوفّر زيوت Mythic Oil في صالونات تصفيف الشعر فقط كعناية احترافية وفاخرة ، وهي تضفي لمسة مميّزة فعلاً على نظام المرأة اليومي للعناية بالجمال، كما يمكن استعمالها قبل تصفيف الشعر أو بعد ذلك.

يمكنك الاختيار بين أربعة زيوت رائعة في مجموعة Mythic Oil. إن أردت تغذية شعرك بعمق، ننصحك بالزيت الأصلي Mythic oil Original Oil فهو خليط غني من زيتي الأفوكادو وبذور العنب. فزيت الأفوكادو يؤمّن الحماية إلى جانب لمسة ملطّفة ولمعان مذهل، في حين تجدّد بذور العنب الشعر بفوائدها المضادّة للأكسدة كما تكافح الجذور الحرّة اللتي تؤذي الشعر. وبالتالي، يصبح شعرك مغذّى بعمق مع لمعان ناعم. أمّا الزيت الغني Mythic oil Rich Oil فيعالج الشعر الأشعث الذي يصعب تمشيطه، إذ يحتوي على خليط ملطّف من زيت الأرغان وزيت نخالة الأرز. سيقدّم زيت الأرغان التغذية والإصلاح والتجدّد لشعرك بينما يعمل زيت نخالة الأرز على تقويته وتغذيته لمنحه فرصة استعادة حيويته. واللافت أنّ الزيت الغني Mythic oil Rich Oil يؤمّن حماية ضد التجعّد والرطوبة طيلة 48 ساعة، مانحاً إيّاه ملمساً ناعماً مع طراوة ولمعان فائقين. وإن كان شعرك مصبوغاً، فسيغمره زيت إضفاء الإشراق على الشعر المصبوغ Mythic oil Colour Glow Oil بلمعان رائع جدّاً. فهو يحتوي على زيت بذر الكتان للحفاظ على الشعر وإصلاحه وتجديده، إلى جانب زيت التوت البري لتغذيته بالفيتامين سي. والنتيجة، شعر مصبوغ قوي ومحمي بعمق، يتألّق بلمعان صحّي مبهر. أخيراً، يعتبر الزيت البرّاق للجسم والشعر Mythic oil Shimmering Oil for Body & Hair الطريقة المثالية لتدليل نفسك من رأسك وحتّى أخمص قدميك. فقد عُزّز هذا المستحضر بزيت المغنوليا المترف لتلطيف ومنح الراحة للجسم والشعر، ولا شكّ أنّه سيغمرك برائحة رقيقة وجذّابة ستعشقينها.

أيّ زيت من زيوت Mythic oil ستدلّلين به نفسك إذاً؟