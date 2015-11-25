خلطات تبييض الركب لتجنب مشكلة توبا

أطلت توبا مؤخراً بفستان أحمر قصير، وبالرغم من أناقة ملابسها، إلا أنها أظهرت البقع الداكنة على ركبتيها بشكل واضح جداً مع التجاعيد. وجود البقع والألوان الداكنة على المرفقين والركبتين يعطي انطباعاً سلبياً بشكل كبير. كما يشير بطريقة غير مباشرة إلى تقدم في السن، جفاف في البشرة وربما إلى مشاكل صحية. هذه المشكلة لا تعاني منها توبا فحسب، إنما هي منتشرة كثيراً عند النساء العربيات. إذا كنت تعانين من البقع الداكنة على الركبتين، موقع " سيدتي نت" يعرفك على خلطات طبيعية سهلة التحضير في المنزل تساعدك على التخلص من البقع الداكنة والحصول على بشرة ناعمة كالأطفال.

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زيت جوز الهند

افركي منطقة المرفقين والركبتين بزيت جوز الهند. فهذا الزيت وسيلة رائعة لتوحيد لون البشرة وترطيبها.

زيت الزيتون

ضعي زيت الزيتون على الركبتين والمرفقين قبل النوم للحصول على اللون والنتيجة التي تريدين.

السكر مع الليمون

خذي نصف ليمونة وقومي بعصرها، ثم ضعي السكر داخل قشر الليمون. بعد ذلك، ابدئي بفرك الركبتين والمرفقين على حد سواء. افعلي ذلك لمدة أسبوع على الأقل للحصول على نتائج رائعة.

الليمون والملح

الليمون مع الملح هو وسيلة رائعة لتقشير المرفقين والركبتين وكافة المناطق التي تعاني من التصبغ والبقع. أضيفي الملح إلى عصير الليمون أو ضعيه في الليمونة المعصورة. طبقي هذا المزيج، وبالتأكيد ستحصلين على نتائج استثنائية.

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