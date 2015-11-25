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10 مستحضرات تعيد الشباب إلى إطلالتك في عدد سيدتي الجديد

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يتفاعل جسم المرأة مع عمرها. ومع تقدمها في السن، تبدأ الخطوط الدقيقة والتجاعيد بالظهور على البشرة وقد تؤدي إلى ترهل الجلد. هذه الحالة الطبيعية تخلق مشكلة نفسية عند النساء، ولا سيما اللواتي يردن أن يحافظن على شبابهن لأكبر وقت ممكن. من هنا، يلجأ العديد منهن إلى عمليات شد الوجه وحقن البوتوكس وغيرها من تقنيات التجميل.

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لكنّ الحل الأوليّ يمكن أن يكون بسيطاً وسهلاً!
هل فكرت يوماً أنه بإمكانك إخفاء كل تجاعيد البشرة وشد وجهك من خلال الاستخدام الصحيح لمستحضرات التجميل؟ إنها قوة المكياج، وتطور كريمات البشرة التي ستمنحك إطلالة شابة في دقائق. تابعي التفاصيل في موضوع مفصل في هذا العدد من مجلة "سيدتي".

تابعي أيضاً:

بعد هذا الموضوع ستبدلين حقيبة المكياج!

"مجلة سيدتي" تجول في إنستقرام النجمات العربيات

ماريتا الحلاني جميلة ولكن!

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سيدتي

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