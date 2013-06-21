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العثور على قاعدة إطلاق صواريخ فى جبل لبنان

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العثور على قاعدة إطلاق صواريخ فى جبل لبنان العثور على قاعدة إطلاق صواريخ فى جبل لبنان

تم العثور، اليوم الجمعة، على قاعدة لإطلاق الصواريخ فى بلدة بلونة كسروان فى جبل لبنان، وذكرت الوكالة الوطنية لإعلام اللبنانية الرسمية أنه تم العثور ظهر اليوم الجمعة على قاعدة صواريخ فى بلدة بلونة كسروان فى جبل لبنان.

وأضافت الوكالة أنه تم العثور أيضاً على صاروخ ثان معد للإطلاق لكنه لم يطلق نتيجة عطل طارىء.

وأوضحت الوكالة أنه تبين أن خط التوتر العالى فى بلدة بسوس الكحالة، فى جبل لبنان أصيب بصاروخ كان أطلق من المنصة المذكورة (فى بلدة بلونة).

كان انفجار وقع فجر اليوم الجمعة، على خط التوتر العالى الكهربائى، فى بلدة بسوس- الكحالة الجبلية، كانت منطقة ضاحية بيروت الجنوبية تعرضت الشهر الماضى لسقوط صاروخين من منطقة عيتات الجبلية.

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