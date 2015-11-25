بالصور.. حملة نظافة بدسوق وتطوير حدائق ادفينا بمطوبس كفر الشيخ

قال المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، إنه تفقد حدائق ادفينا من ناحية مدينة مطوبس (الحدائق القبلية - والبحرية)، اليوم، لوضع التصور النهائى لتطويرها لتصبح على مستوى سياحى متميز.

وأضاف اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، أن مدينة دسوق شهدت اليوم، حملة نظافة شاملة بحى شمال بشارع الدلتا بداية من مطحن دسوق حتى نهايته.

واستكمل "بسيونى" بدأت الحملة برفع صناديق القمامة وتفريغها ونقلها إلى تل مطيور، ثم تلا ذلك عملية رفع الأتربة لعدم تأثرها بمياه الأمطار المتوقعة لتكون الشوارع نظيفة عندما تسقط الأمطار.

وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق بحى جنوب دسوق، أنه تم تفعيل الحملة الشاملة بداية من منطقة الكشلة ونهاية شارع السمادونى خلف جامع العسكر، ورفع قمامة من الأراضى الفضاء فى شارع نعيم وعلى شط ترعة القضابة بمنطقة شارع السمادونى ومنطقة قويطة، ورفع المياه من منطقة الموردة بشارع الجيش بحى الكشلة.

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