محافظ الأقصر يعزى أسرة المتوفى بقسم شرطة العوامية ويعد بعودة الحق لأصحابه

قدم محمد بدر محافظ الأقصر، عصر اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسرة المتوفى "طلعت شبيب" الذى أثارت وفاته أزمة واشتباكات بين الشرطة وأهالى منطقة العوامية فجراً، وأكد لهم أنه يتابع بنفسه سير التحقيقات فى الواقعة، للتأكد من تعرضه للتعذيب من عدمه، وحال ثبوت الأمر سيتم تقديم المتسببين فى وفاته للمحاكمة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التى قام بها داخل مستشفى الأقصر الدولى عقب تجمهر عدد من أهالى وجيران المتوفى بمحيط المستشفى، حيث تابع أعمال رجال الطب الشرعى بنفسه لدى تواجده بالمستشفى، كما حاول تهدئة المتواجدين بمحيط المستشفى.

كما التقى محمد بدر محافظ الأقصر – خلال جولته بالمستشفى – الدكتور أحمد عبد النبى مدير مستشفى الأقصر الدولى، وتابع معه التقرير الطبى المبدئى حول حالة جثمان الشاب المتوفى، وإذا ما كان بالفعل تظهر على جسده علامات تعذيب من عدمه.

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