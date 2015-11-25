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"مياه القناة" تدشن مبادرة "قطرة مياه تساوى حياة" بقطاع السويس

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"مياه القناة" تدشن مبادرة "قطرة مياه تساوى حياة" بقطاع السويس "مياه القناة" تدشن مبادرة "قطرة مياه تساوى حياة" بقطاع السويس
قال عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى لشركة مياه القناة، إن قطاع السويس نظم ندوة تثقيفية عن ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على المجارى المائية بمديرية التضامن الاجتماعى، بحضور الدكتورة وفاة محمد عبده وكيل وزار التضامن الاجتماعى بمحافظة السويس، تحت عنوان "قطرة ماء تساوى حياة" وذلك فى إطار استمرار ندوات التوعية بقطاعات الشركة الثلاثة، والتى تنظمها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية.

وتحدث بليغ حمدى مدير العلاقات العامة عن قطاعات الشركة وتاريخ إنشاء محافظات القناة، وتحدث م.طارق زغلول مدير إدارة الفاقد المائى والتصوير التليفزيونى عن أهمية ترشيد المياه، وعن دور التشغيل والصيانة فى رفع كفاءة محطات المياه التابعة للقطاع وعملية الإحلال والتجديد المستمر، وتحدثت الكيميائية آمال حسين عن مراحل تنقية المياه ودور كل من (الشبه والكلور) فى المياه.

كما تحدثت ريهام علاء مسئولة الإعلام والتوعية عن دور الشركة فى تلقى شكاوى المواطنين عن طريق الخط الساخن 125، وعن الخدمة الجديدة بقطاع السويس وتطهير خزانات المياه أعلى المنازل والمدارس، ومن جانب آخر تم تدريب مكلفات الخدمة العامة وتدريبهم على أعمال ندوات التوعية المختلفة، وذلك لإكسابهم الخبرات والاستفادة من فترة تكليفهم وتعظيم الأداء الذى يقومون به.

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مصر 365