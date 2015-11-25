بالصور: "تعليم الغربية" تطور الخدمات الإدارية من خلال البوابة الإلكترونية

اجتمعت اليوم فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمديري إدارات وأقسام خدمة المواطنين بالمديرية والإدارات العشر، لتطوير نظام العمل في المرحلة القادمة، حيث سيتم تفعيل موقع الخدمات الإدارية بالمديرية (ams.algharbiaedu.gov.eg) على البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالغربية على الإنترنت.

وأعلنت أنه سيتم توفير أجهزة كمبيوتر، وخطوط إنترنت في قسم خدمة المواطنين بالمديرية وبكل إدارة من الإدارات العشر، حيث سيتم استقبال والرد على الشكاوى الجماهيرية والطلبات التي تقدم على الموقع، بالإضافة إلى العمل الورقي المعتاد.

وأكدت أنه يتعين على كل إدارة من الإدارات العشرة بالإضافة إلى المديرية إرسال تقارير إحصائية أسبوعية لمكتب وكيل الوزارة، لإنجازات شكاوى خدمة المواطنين التي ترد يدوياً أو الكترونياً، من حيث التي تم إنجازها أو تلك التي قيد التنفيذ والعرض، أو التي تم حلها بالفعل.

كما أكدت أيضاً على ضرورة الاستعداد للتنفيذ الفعلي بمجرد وصول الأجهزة وخطوط الإنترنت بالنسبة للمديرية، وفي القريب العاجل لكل الإدارات العشرة .

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