«مجلس الوزراء» يوافق على زيادة خاصة في أسهم «بنك التنمية الأفريقي»

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمجلس محافظي «بنك التنمية الافريقي» ،بشأن التصريح بزيادة خاصة فى أسهم رأس المال المصرح به للبنك.

و يسمح ذلك باكتتاب دولتين غير اقليميتين «تركيا – لوكسمبورج» فى الحد الادنى من عدد الأسهم المطلوبة لتصبحا عضوين فى البنك، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في إطار الزيادة العامة الخامسة لرأس مال البنك.

ويأتى ذلك حرص من مصر على الاكتتاب فى الاسهم المتاحة لها من منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة فى بنك التنمية الافريقى باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك، وثانى أكبر دولة اقليمية مساهمة فى رأس ماله، وبغرض الاحتفاظ بقوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها فى مجلس ادارة البنك.