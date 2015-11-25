أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ الأقصر يبحث تداعيات مهاجمة قسم شرطة المدينة مع مديرالأمن‎

Google+ Print
محافظ الأقصر يبحث تداعيات مهاجمة قسم شرطة المدينة مع مديرالأمن‎ محافظ الأقصر يبحث تداعيات مهاجمة قسم شرطة المدينة مع مديرالأمن‎

محافظ الأقصر – محمد بدر

عقد محافظ الأقصر، محمد بدر، مساء الأربعاء، اجتماعًا مع اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر بمديرية الأمن؛ لبحث تداعيات أحداث العوامية.

ووجه محافظ الأقصر بتقديم وجبات طعام للمقبوض عليهم في الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة وأهالي منطقة العوامية، إثر وفاة شخص داخل قسم شرطة المدينة.

وكانت اشتباكات عنيفة قد وقعت بين رجال الشرطة وأهالي منطقة العوامية فجر اليوم الأربعاء، إثر وفاة شخص داخل قسم الشرطة ما أسفر عن إصابة ضابط و3 أمناء شرطة، ومواطن تصادف مروره أثناء الاشتباكات، كما ألقت قوات الشرطة القبض على 12 شخصًا شاركوا في الاشتباكات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا