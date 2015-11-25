محافظ الأقصر يبحث تداعيات مهاجمة قسم شرطة المدينة مع مديرالأمن‎

عقد محافظ الأقصر، محمد بدر، مساء الأربعاء، اجتماعًا مع اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر بمديرية الأمن؛ لبحث تداعيات أحداث العوامية.

ووجه محافظ الأقصر بتقديم وجبات طعام للمقبوض عليهم في الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة وأهالي منطقة العوامية، إثر وفاة شخص داخل قسم شرطة المدينة.

وكانت اشتباكات عنيفة قد وقعت بين رجال الشرطة وأهالي منطقة العوامية فجر اليوم الأربعاء، إثر وفاة شخص داخل قسم الشرطة ما أسفر عن إصابة ضابط و3 أمناء شرطة، ومواطن تصادف مروره أثناء الاشتباكات، كما ألقت قوات الشرطة القبض على 12 شخصًا شاركوا في الاشتباكات.