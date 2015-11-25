بالصور.. رئيس الوزراء: ما تواجهه مصر من إرهاب لا ينفصل عن ما تجابهه شعوب العالم

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أكدت مراراً وتكراراً على أن ما تواجهه من إرهاب لا ينفصل عن ما تجابهه شعوب العالم اليوم فى العديد من البلدان، مؤكداً على أن جهود الدولة للقضاء على الإرهاب لن تتوانى حتى تتمكن من تحقيق أهدافها كاملة، وهى حماية الوطن والمنطقة والعالم بأسره من شرور قوى الظلام التى تحاول العبث بمقدرات الشعوب وإرهابها والنيل من أمنها واستقرارها.

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالوقوف دقيقةً حداداً على أرواح شهداء الحادث الإرهابى الآثم الذى وقع بمدينة العريش أمس واستهدف مقر إقامة القضاة المشرفين على المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء.

وجدد المجلس إدانته لهذه الجريمة النكراء، مؤكداً أن قضاة مصر الشرفاء كانوا ولا يزالوا فى مقدمة صفوف المواجهة التى يخوضها الوطن ضد قوى الظلام، جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصرى العظيم.

وشدد المجلس على أن قوى الظلام لم تستوعب دروس الماضي، وتدرك أن هذه الجرائم بكل ما بها من خسة ونذالة، لا تزيد قوى الشعب إلا إصراراً على بذل المزيد من الدماء، فى سبيل اجتثاث الإرهاب من جذوره.

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