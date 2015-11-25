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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً بوجه عام وتتزايد كميات السحب أحيانا غربا قد يصاحبها بعض الامطار الخفيفة أحيانا. والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة فوق البحر نهارا وقد تكون مثيرة للغبار والاتربة على بعض المناطق المكشوفة وتخف سرعىة الرياح ليلا.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة بوجه عام على اليابسة تصل 40 كم/ساعة أحيانا نهارا وتكون شرقية - شمالية شرقية / 30 - 45 كم/ساعة فوق البحر تصل أحيانا الى 55 كم ساعة نهارا، وتقل ليلا الى 20 - 35 كم/ساعة .  
>    البحر .. شديد الاضطراب الى مضطرب نهارا يصبح متوسطا ليلا .. بارتفاع من قدمين إلى أربعة وخمسة  أقدام قرب الساحل يقل  الى قدم وثلاثة أقدام ليلا ومن ستة الى 8 و 11 قدم بالعمق يقل الى ثلاثة وخمسة أقدام ليلا .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و 42 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و 35 دقيقة مساء . 


>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


> أبوظبي                    28      18              85       30 .
> دبي                        28     20               85       30 .
> الشارقة                   27     16                80       30.
> عجمان                    27    16                80       35.
> أم القيوين                28     15                80       35 .
> رأس الخيمة              28    14                80       35 .
> الفجيرة                   29    22                 85       35.
> العين                     29     17                85       25 .
> ليوا                       30     16               85        25 .
> الرويس                  28     18               85        30 .
> السلع                    28     18                85       30.
> دلما                      27     20                80       35 .
> طنب الصغرى          26     20                80       35 .
> طنب الكبرى            26     20               80       35 .
> أبوموسى               26      20               80      35.
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