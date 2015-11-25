اتفاقية لافتتاح أول فرع بالعالم لجامعة الأزهر في الإمارات

وقعت مشيخة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية ممثلة بفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة بالدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة اتفاقية لافتتاح أول فرع في العالم لجامعة الأزهر في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيزا للعلاقة الأخوية المميزة بين القيادتين الرشيدتين والشعبين الشقيقين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق له.

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بمواقف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادته الرشيدة حيال مصر وشعبها مواصلة لنهج القائد الراحل المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تذكر دائما فتشكر.

> وقال فضيلته " إن التعاون والتنسيق مستمران بين الأزهر وهيئة الشؤون الإسلامية في العديد من الأنشطة والمبادرات والمؤتمرات.. داعيا أن تتوج هذه الجهود بافتتاح أول فرع لجامعة الأزهر خارج جمهورية مصر العربية".

كما أشاد فضيلة الإمام الأكبر بالدور العظيم الذي تضطلع به دولة الإمارات الشقيقة في خدمة مصالح الإسلام والمسلمين وبوقوفها المشرف إلى جانب مصر وشعبها.. معربا عن شكره العميق لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة التي لا تدخر وسعا في تقديم كافة أنواع الدعم للأزهر بمختلف هيئاته للقيام بواجبه المنوط به في نشر سماحة الإسلام واعتداله.

وثمن فضيلته الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للشؤون الإسلامية وجهودها في تطوير الخطاب الديني بالإمارات.

من جانبه قال الدكتور الكعبي إن منهجية الأزهر الشريف في الفكر الوسطي والعلمي والممارسة العملية والفتاوى وإنتاج البحوث والدراسات وتخريج الدعاة وخطباء المنابر وعراقة المناهج الأزهرية تلتقي وطموحات الهيئة في التأصيل والتطوير ومتابعة مستجدات الحياة العصرية وإنتاج ثقافة إسلامية فالعالم اليوم بحاجة إلى إبراز قيم الدين الحنيف وسط متغيرات متسارعة لا يحكم زمامها إلا مرجعية عريقة كالأزهر وجامعته العريقة والمؤسسات الدينية التابعة لها.

واضاف " وعليه فإن التنسيق والتعاون بين هذه المؤسسات المرجعية ضرورة من ضرورات العصر وإن الجامعة الأزهرية سيكون لها في دولة الإمارات العربية المتحدة طلاب وطالبات ومكانة رفيعة بين مؤسسات الدولة التعليمية والبحثية".

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء كلية أزهرية للعلوم الإسلامية والدعوة في الامارات.. كما تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية وزيادة الوعي الديني والثقافة الإسلامية ونشر ثقافة حوار الأديان والعيش المشترك والتسامح عن طريق تنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية مشتركة مع إفراد مساحة من مواد الطرفين الإعلامية بالإضافة إلى التنسيق بينهما في مجال ترسيخ مبادئ الدين الحنيف عن طريق تبادل الخبرات التنظيمية والكوادر التعليمية في مجال الإفتاء والوعظ والخطابة والبحث العلمي.

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