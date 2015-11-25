وقوع انفجارين يستهدفان رتلًا عسكريًا لقوات الاتحاد الأفريقى بالصومال

>استهدف انفجاران رتلًا عسكريًا لقوات بعثة الاتحاد الأفريقى بالصومال "أميصوم" فى مدينة ماركو الساحلية، ولم ترد معلومات فورية عن وقوع ضحايا.

وذكر راديو "شابيلي" الصومالى اليوم /الأربعاء / أن متفجرات زرعت على طريق الدورية العسكرية ، يعتقد ضلوع "حركة الشباب الصومالية " فيها ، أدت إلى الانفجارين، فيما فتحت قوات بعثة الاتحاد الإفريقى النار عشوائيًا فى محيط الحادث مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين قرب منطقة الهجوم.

ولم تعلق بعثة الاتحاد على الهجوم حتى الآن، ولم تكشف عن الإصابات التى لحقت فى صفوف القوات.

>يذكر أنه على الرغم من طرد مقاتلى "حركة الشباب " من العديد من معاقلهم، فإنهم لا يزالون ينفذون هجمات دامية فى مقديشيو ومناطق أخرى فى الصومال ، يستهدفون خلالها قوات الاتحاد الأفريقى ومسؤولين حكوميين.

وتصارع الصومال من أجل استعادة السلام بعد عقود من العنف عقب الإطاحة بالرئيس محمد سياد برى عام 1991.

>