إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الأندونيسية من التأشيرة

وافق «مجلس الوزراء» على مشروع قرار «رئيس الجمهورية»، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أندونيسيا، بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة، والموقع في جاكرتا بتاريخ الـ4 من سبتمبر 2015.

ويأتي هذا الإتفاق في إطار رغبة الطرفين المصري والأندونيسي في توثيق علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما، من خلال تسهيل إجراءات دخول مواطني الدولتين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة فيما بين البلدين، دون الحصول على تأشيرة دخول أو مرور مسبقة، والإقامة لمدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ الدخول، على أن تكون جوازات السفر سارية لمدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الدخول، وذلك فيما عدا ما قد يتعلق بدواعي الهجرة والدواعي الأمنية والجمركية والصحية وغيرها.