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مصر تقترض 50 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لتطوير مطار شرم الشيخ

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مصر تقترض 50 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لتطوير مطار شرم الشيخ مصر تقترض 50 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لتطوير مطار شرم الشيخ

شريف إسماعيل رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية العربية وبنك التنمية الأفريقي، بالنيابة عن صندوق “أفريقيا تنمو معاً”، للمساهمة في تمويل “مشروع تطوير مطار شرم الشيخ” بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإستيعابية لمطار شرم الشيخ ، وتطوير البنية الأساسية به، لتحسين تنافسية النقل الجوي في مصر، حيث يشمل المشروع إنشاء مبنى ركاب جديد يتكون من 5 مستويات، يتضمن عدد 15 ممر لعبور الركاب للطائرات، و39 بوابة مغادرة، و12 سير حقائب، بالإضافة إلى مساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر مربع، فضلاً عن تجهيز موقف للسيارات سعة 2950 سيارة. كما يشمل إنشاء مدرج طائرات جديد بطول 3600 متر، وأنظمة جديدة لممرات سيارات الأجرة، وطرق الخدمات، والمباني الملحقة، وكذا تركيب أنظمة الكهرباء والملاحة الجوية وإنشاء برج المراقبة والأنظمة والتجهيزات الملحقة بالبرج.

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