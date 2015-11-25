وفاة مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأربعاء، وفاة الأنبا ابرام الاورشليمى مطران القدس بفلسطين والشرق الأدنى عن عمر ناهز٧٣ عاما.

وقضى الأنبا ابرام فى منصبه مطرانا للقدس 24 عاما دافع خلالها عن أملاك الكنيسة القبطية

>الأرثوذكسية فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ولد الأنبا ابرام فى سوهاج العام ١٩٤٣وحصل على بكالوريوس الزراعة سنة 1962، ثم درجة الماجستير سنة 1965، ثم الدكتوراه فى العلوم الزراعية (النباتات الطبية) سنة ١٩٦٨ كما حصل على بكالوريوس فى اللاهوت من الكلية الإكليريكية بالقاهرة سنة 1968، ثم التحق بالدراسات العُليا (قسم اللاهوت) وكانت آخر وظيفة له قبل الرهبنة أستاذ مساعد بالمركز القومى للبحوث فى الدقى (معمل العلوم الصيدلية).

وترهبن العام ١٩٨٤ بدير انبا بيشوى بوادى النطرون ورقى اسقفا باسم الأنبا ابرام العام ١٩٩١ ورسمه البابا الراحل شنودة الثالث مطرانا على القدس، والشرق الأدنى.

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