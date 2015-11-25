التحالف الأمريكى شن 23 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق

>قال التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى بيان اليوم الأربعاء إن واشنطن وحلفاءها نفذوا سلسلة من الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية أمس الثلاثاء وإنهم شنوا 18 ضربة ضد التنظيم المتشدد فى العراق وخمس ضربات فى سوريا.

وقال التحالف فى بيان صدر اليوم الاربعاء ان ضربات العراق وقعت قرب عشر مدن من بينها ست ضربات قرب الرمادى واستهدفت خمس ضربات وحدات تكتيكية للدولة الاسلامية وثلاثة مواقع قتالية وخمسة مخازن اسلحة.

وأضاف أنه فى سوريا نفذ التحالف خمس ضربات قرب ثلاث مدن وقصف خمس وحدات تكتيكية وموقعين قتاليين.

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