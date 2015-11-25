أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التحالف الأمريكى شن 23 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق

Google+ Print
التحالف الأمريكى شن 23 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق التحالف الأمريكى شن 23 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق

>قال التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى بيان اليوم الأربعاء إن واشنطن وحلفاءها نفذوا سلسلة من الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية أمس الثلاثاء وإنهم شنوا 18 ضربة ضد التنظيم المتشدد فى العراق وخمس ضربات فى سوريا.

وقال التحالف فى بيان صدر اليوم الاربعاء ان ضربات العراق وقعت قرب عشر مدن من بينها ست ضربات قرب الرمادى واستهدفت خمس ضربات وحدات تكتيكية للدولة الاسلامية وثلاثة مواقع قتالية وخمسة مخازن اسلحة.

وأضاف أنه فى سوريا نفذ التحالف خمس ضربات قرب ثلاث مدن وقصف خمس وحدات تكتيكية وموقعين قتاليين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365