الفراعنة في الأولمبياد (2) - أمستردام.. تألق في البداية وهزيمة تاريخية في النهاية

يبدأ منتخب مصر الأوليمبي مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بحثاً عن بطاقة الصعود لألعاب ريو دي جانيرو الأوليمبية 2016.. مشوار يواصل فيه الفراعنة رحلتهم مع الأولمبياد والتي تعود لما يقرب من قرن كامل من الزمان.

في السلسلة التالية يستعرض معكم FilGoal.com مشوار المنتخبات المصرية المختلفة مع الألعاب الأوليمبية، والذي بدأ عام 1920، وصولاً لجيل 2016.

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أمستردام 1928

في أولمبياد أمستردام 1928 بهولندا كان الظهور الثالث للمنتخب المصري، ولم يكن نظام التصفيات التمهيدية بين القارات قد ظهر بعد. القرعة أوقعت الفراعنة في مواجهة تركيا بالدور الأول، وأقيمت المباراة على الملعب الأوليمبي في أمستردام يوم 28 مايو 1928 بحضور 2744 متفرج، وأدارها الحكم الفرنسي مارسيل سلافيك.

المصريون قدموا عرضاً راقياً وسحقوا المنتخب التركي بسبعة أهداف لهدف وحيد. علي الحسني افتتح أهداف مصر في الدقيقة العشرين من ركلة جزاء، قبل أن يضيف علي رياض الهدف الثاني بعدها بسبع دقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بثنائية. في الشوط الثاني سجل محمود مختار "التتش" هدفين متتاليين في الدقيقتين 46 و50 وأضاف إسماعيل السيد "حوده" هدفاً خامساً في الدقيقة 53 قبل أن يعود التتش ليكمل الهاتريك في الدقيقة 63. بعدها قلص بكير رفعت النتيجة للمنتخب التركي في الدقيقة 71 قبل أن يختتم جميل الزبير سباعية الفراعنة قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

مصر بلغت الدور ربع النهائي لتلاقي البرتغال في مباراة أقيمت بملعب أمستردام الأوليمبي (الذي استضاف كل مباريات البطولة) يوم 4 يونيو 1928 وبحضور 3448 متفرج، وأدار المباراة الحكم الإيطالي جيوفاني ماورو.

الفراعنة واصلوا عروضهم القوية ليفتتح لهم مختار التتش التهديف في الدقيقة 15 ثم يضيف علي رياض هدفاً ثانياً في الدقيقة 48، قبل أن يسجل فيتور سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة 76، لتفوز مصر بهدفين لهدف وتتأهل للدور نصف النهائي.

في نصف النهائي اصطدمت مصر بمنتخب الأرجنتين في المباراة التي أقيمت بعد مباراة البرتغال بـ48 ساعة فقط بملعب أمستردام الأوليمبي وأمام 7887 متفرج وبإدارة الحكم الإسباني بدرو اسكارتين.

ضيق الوقت بين المباراتين أثر سلبياً على المنتخب المصري، بالإضافة لقوة المنتخب الأرجنتيني ليتلقى الفراعنة هزيمة ثقيلة بستة أهداف دون رد، افتتحا روبرتو تشيرو في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف مانويل فيريرا هدفين (في الدقيقتين 32 و82) ودومينيجو تاراسكوني هاتريك (في الدقائق 37، 54 و61) لتكتفي مصر بخوض مباراة المركز الثالث.

المباراة الترتيبية التقت فيها مصر مع إيطاليا بنفس الملعب الأوليمبي يوم 9 يونيو 1928 وأمام 6378 متفرج، وأدار هذه المباراة الحكم البلجيكي جان لانجينوس الذي أدار أول مباراة نهائية لكأس العالم بعدها بعامين بعد أوروجواي والأرجنتين.

ورغم الندية التي أظهرها المنتخب المصري في بداية المباراة حيث كانت النتيجة في الدقيقة 16 تشير لتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، إلا أن الفريق انهار تماماً ليتلقى خسارة قاسية انتهت عند نتيجة 11-3. علي رياض سجل هدفين لمصر في الدقيقتين 12 و16 فيما سجل موسى حسن أبو العزم الهدف الثالث في الدقيقة 60، بينما سجل ثلاثة لاعبين إيطاليين هم أنجيلو سكيافيو وألفيو بانكيرو وماريو ماجنوتسي هاتريك لكل منهم، وأضاف أدولفو بالونسييري (الذي كان قد سجل هدفاً أيضاً في مرمى الفراعنة في أول مباراة أوليمبية لمصر في أنتويرب 1920) هدفين، لتكتمل أكبر هزيمة في تاريخ المنتخب المصري.