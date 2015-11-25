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فيديو بإعادة محاكمة متهمى"مجلس الوزراء"يرصد العنف وحرق المجمع العلمى

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فيديو بإعادة محاكمة متهمى"مجلس الوزراء"يرصد العنف وحرق المجمع العلمى فيديو بإعادة محاكمة متهمى"مجلس الوزراء"يرصد العنف وحرق المجمع العلمى
عرضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته فض لأحراز الخاصة بـ"كريم على" فى إعادة محاكمة 103 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.
>وظهر مقطع يقول فيه شخص :لسنا سلفيين او إخوان وليس لنا اى أنتماء ولكن كلنا مصريون، وان هناك مخطط، وقمنا بعمل حملة أمسك فلول" كما تحدث شخص أخر فقال انه صور أحداث حرق المجمع العلمى، وسط رجال الجيش.

كما اظهر الفيديو شخص يتصدر الموقف امام قوات الجيش ويحرض المتظاهرين امام المجمع العلمى، وان قوات الأمن كانت تتعامل مع الجميع على أنهم بلطجية وهذا الشخص كان يتواجد بميدان التحرير، والنار أصابت يده وكان لديه صفارة للنداء على أصدقائه الذين لا يسمعون صوته.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
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مصر 365

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