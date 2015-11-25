النيابة تستدعى ضحية "اغتصاب الشطة" لسماع أقوالها

أمر مهاب الصياد، وكيل نيابة المقطم، استدعاء ربة منزل؛ لسماع أقوالها فى اتهامها عامل بهتك عرضها عن طريق وضع شطة بأماكن حساسة لديها.

كان المستشار محمد مصطفى، مدير نيابة المقطم، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض ربة منزل بأسلوب وضع كمية من الشطة بأماكن حساسة بجسدها.

كان النقيب أحمد مختار، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المقطم، وبصحبته القوة المرافقة قد تمكن من ضبط "محمود.ك - عاطل"؛ بناء على بلاغ تقدمت به ربة منزل يفيد بهتك عرضها عن طريق وضع كمية من الشطة بأماكن حساسة بجسدها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لإثبات الواقعة، وتم عرضها على مستشفى عام لتوقيع الكشف عليها فتبين أنها مصابة بالتهابات حادة بأماكن حساسة بجسدها نتيجة وضع شطة.