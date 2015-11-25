FDA تصدق على دواء جديد لسرطان الرئة ومصل للأنفلونزا الموسمية

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA منذ ساعات قليلة على تداول دواء جديد لعلاج سرطان الرئة المتأخر ذى الخلايا غير الضئيلة "NSCLC"، والذى يعد أكثر صور مرض سرطان الرئة خطورة وشيوعًا.

ويعرف الدواء الجديد باسم بورترازا "necitumumab"، ويحتوى على المادة الفعالة نيسيتوميوماب "necitumumab"، وهى تنتمى إلى فئة الأجسام المضادة أحادية النسيلة، والتى تثبط نشاط أحد البروتينات التى توجد بسرطان الرئة وتعرف باسم "EGFR".

وتمتلك شركة إيلي ليلى "Eli Lilly" الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.

كما صدقت إدارة FDA على تداول مصل مضاد للأنفلونزا يحتوى على مواد مساعدة تعزز تأثيره، وسيستخدم لوقاية الأشخاص كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.

ويعرف المصل باسم "Fluad"، وهو لقاح ثلاثى تم تطويره باستخدام 3 سلالات للأنفلونزا الموسمية، ويحتوى على مادة مساعدة قوية تعرف باسم "MF59" وهى عبارة عن مستحلب مستخلص من زيت كبد القرش، وهى تساهم فى تعزيز استجابة الجهاز المناعى للمصل وتعزز حماية الشخص من الأنفلونزا.

الجدير بالذكر أنه تم التصديق على هذا المصل للمرة الأولى فى إيطاليا خلال عام 1997، كما أنه متداول حاليًا داخل 38 دولة منها كندا و15 دولة أوروبية.