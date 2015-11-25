بالأسماء.. 3 متوفين و7 مصابين فى تصادم بالطريق الصحراوى ببنى سويف

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، فى تصادم وقع بين سيارة ربع نقل تقل عمالًا، وأخرى على الطريق الصحراوى الشرقى شمال محافظة بنى سويف.

استقبل مستشفى بنى سويف العام جثتين إحداهما لـ"هشام.ب"، 24 سنة، ومقيم مركز الصف، والثانية مجهولة الهوية، كما استقبل 6 مصابين هم كل من: "أحمد حسين عبد النبى"، 20 سنة، نجار مسلح، و"خضر سيد محمد"، 32 سنة، عامل، و"يحيى محمد"، 28 سنة، عامل، و"حسين عبد النبى حسين"، 40 سنة، نجار مسلح، و"كرم عبد النبى حسين"، 30 سنة، نجار مسلح، و"محمد مرزوق على"، 23 سنة، عامل، جميعهم مقيمون فى الجيزة، فيما استقبل مستشفى الصف المركزى بالجيزة جثة ومصابًا.