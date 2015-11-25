تجديد حبس 3 أشقاء بحوزتهم مليون قرص مخدر و260 طربة حشيش بالخانكة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، تجديد حبس 3 أشقاء 15 يوما، بعدما عثر رجال المباحث داخل منزلهم على مليون قرص مخدر، و260 طربة حشيش، بقرية سرياقوس بالخانكة.

كان الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة، قد تلقى معلومات تفيد قيام كل من "سيد.ع.ع" 38 سنة عاطل، وشقيقيه "عبد الفتاح.ع.ع" 35 سنة عاطل و"أحمد.ع.ع" 33 سنة عاطل، السابق اتهامه فى القضية رقم 3345 جنايات مركز الخانكة لسنة 2012 مخدرات بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة، ويتخذون من مسكنهم وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

تم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، فكلف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهمين.

وتم استئذان النيابة العامة لضبطهم وتمكن النقيب إيهاب إبراهيم معاون مباحث مركز شرطة الخانكة من مداهمة منزلهم والقبض عليهم، وتم ضبط عدد 260 طربة حشيش تزن نحو 100 كيلو جرام، ومليون قرص من مخدر الترامادول، وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 24140 جنح مركز الخانكة، وبعرضه على النيابة العامة أمر جمال حتة رئيس نيابة الخانكة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، وجدد قاضى المعارضات حبسهم تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة.