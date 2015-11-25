العثور على جثة سائق حفار منجم السكرى وتحويلها لمستشفى مرسى علم

عثر رجال الإنقاذ بمشاركة الحماية المدنية، ومعدات منجم السكرى، جنوب مرسى علم، على جثة سائق ماكينة الحفار التى سقطت داخل مغارة جبلية عالية وتساقطت عليها الصخور.

ونقلت جثة السائق الذى يدعى "مصطفى حسن محمد، 27 سنة، من مركز إدفو محافظة أسوان حيث تم نقله إلى مستشفى مرسى علم الدولى.

وأكد العميد عصمت الراجحى، مدير العلاقات العامة والأمن بمنجم السكرى، أن جميع معدات المنجم ساعدت فى البحث عن السائق والحفار والذى استغرق أكثر من 20 ساعة بعد سقوطه من منطقة عالية وسقوط الصخور عليه.

وأضاف الراجحى لـ"اليوم السابع"، أن ماكينة الحفر تابعة لإحدى شركات المقاولات والحفر الأجنبية العاملة بالمنجم.

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