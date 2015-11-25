صور| جنازة شعبية لشهيد الإرهاب بسيناء المستشار عمر حماد بمسقط رأسه بسوهاج

شيع جثمان المستشار الشهيدعمرحماد، في جنازة شعبية كبيرة، شاركت فيها شرائح المجتمع السوهاجي بجانب القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبدأت مراسم الجنازة من منزل الفقيد بحى شرق وبالتحديد بمنطقة شارع 15 إلى مقابر العائلة بمدينة سوهاج وسط هتافات منددة بالأرهاب وكل أعمال العنف التي تشهدها مصر ودول العالم.

وردد المشيعين عبارات (لا الله الا الله.. الشهيد حبيب الله )، فيما بادر العديد من الأهالي بكتابة لافتات منددة بأعمال العنف، وشارك في تشيع الجنازة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء أحمد أبو الفتوح مدير الأمن وممثلين عن نادي القضاة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاوقاف والأزهر والتربية والتعليم.