اديها صلصة.. 5 ملاعق من صلصة الطماطم تحميك من الشيخوخة

الشيخوخة والتقدم فى السن، حقيقة من حقائق الحياة التى لا مفر منها، ولكن هناك خطوات بسيطة من الممكن إتباعها لتجنب الآثار السلبية التى تؤدى إلى تقدم السن وظهور علامات الشيخوخة.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن الطماطم ومنتجاتها، تقلل من الآثار الجانبية المسببة للشيخوخة، لأنها تساعد على إنتاج الكولاجين الطبيعى للبشرة الذى يحمى البشرة من حروق الشمس بنسبة 33% فى خمسة أسابيع، وهذا لا يعنى التخلى عن استخدام واقى الشمس الذى يحمى البشرة من حرارة الشمس التى تعد من الأسباب المؤدية لظهور التجاعيد.

وحسب التقرير فإن تناول صلصة الطماطم أو الطماطم يوميا، لحماية البشرة من التجاعيد، لأنها تحتوى على الليكوبين الذى يعد من العناصر النشطة المضادة للأكسدة، المقاومة للشيخوخة والعوامل السلبية المسببة لها، كما أنه يجعل الجسم أكثر حيوية.

وكشف العلماء فى جامعة نيوكاسل أن تناول خمس ملاعق كبيرة من منتجات الطماطم، كالكاتشب أو صلصة الطماطم، تساعد على إفراز الكولاجين فى الجلد وتقلل من ظهور التجاعيد على الجلد.